Erdemli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü coğrafi işaret çalışması yapacak
Erdemli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, ilçenin geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaret tescili almasına yönelik çalışmalar yürütmek üzere protokol imzalandı.
Erdemli Belediyesi ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında, ilçenin geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaret tescili almasına yönelik çalışmalar yürütmek üzere protokol imzalandı.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, protokol imza töreni Belediye Başkanı Mustafa Kara ile İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mesut Yıldız'ın katılımıyla gerçekleştirildi.
Protokol kapsamında, ilçenin geleneksel lezzetlerinin coğrafi işaret tescili almasına yönelik çalışma yapılacak.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.