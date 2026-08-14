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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.08.2026 - 15:10 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

        Mersin'in Erdemli ilçesinde uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin adreslerindeki aramada 2 kilo 810 gram sentetik uyuşturucu ve 2 cep telefonu ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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