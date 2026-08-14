Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 3 şüpheli düzenlenen operasyonla yakalandı.

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