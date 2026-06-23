Erdemli ilçesinde "Hilal Kart" projesi tanıtıldı

Erdemli Belediyesince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen "Hilal Kart" projesinin tanıtımı yapıldı.



Belediye Başkanı Mustafa Kara, Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, ekonomik zorluk yaşayan kişilere, sosyal destek kartı uygulamasıyla destek vermeyi amaçlandıklarını söyledi.



Projede hak sahibi olacak kişilerin inceleme sonucu belirleneceğini dile getiren Kara, "Birinci derece sosyal destek alanlara aylık 2 bin lira, ikinci derece sosyal destek alanlara ise aylık 1500 lira yatırılacaktır." dedi.



Kara, kartlara yüklenen bakiyelerin ilçedeki 12 yerel işletmede kullanabileceğini belirterek, şöyle konuştu:



"Böylece hem ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanacak hem de yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanmış olacaktır. Erdemli Belediyesi, Hilal Kart projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve kentteki dayanışma kültürünü güçlendirmeyi de amaçlanmaktadır."

