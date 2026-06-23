Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Erdemli ilçesinde "Hilal Kart" projesi tanıtıldı

        Erdemli ilçesinde "Hilal Kart" projesi tanıtıldı

        Erdemli Belediyesince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen "Hilal Kart" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2026 - 16:13 Güncelleme:
        Erdemli ilçesinde "Hilal Kart" projesi tanıtıldı

        Erdemli Belediyesince ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik hayata geçirilen "Hilal Kart" projesinin tanıtımı yapıldı.

        Belediye Başkanı Mustafa Kara, Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, ekonomik zorluk yaşayan kişilere, sosyal destek kartı uygulamasıyla destek vermeyi amaçlandıklarını söyledi.

        Projede hak sahibi olacak kişilerin inceleme sonucu belirleneceğini dile getiren Kara, "Birinci derece sosyal destek alanlara aylık 2 bin lira, ikinci derece sosyal destek alanlara ise aylık 1500 lira yatırılacaktır." dedi.

        Kara, kartlara yüklenen bakiyelerin ilçedeki 12 yerel işletmede kullanabileceğini belirterek, şöyle konuştu:

        "Böylece hem ihtiyaç sahibi vatandaşların temel ihtiyaçları karşılanacak hem de yerel ekonomiye doğrudan katkı sağlanmış olacaktır. Erdemli Belediyesi, Hilal Kart projesiyle ihtiyaç sahibi vatandaşların yaşam kalitesini artırmayı ve kentteki dayanışma kültürünü güçlendirmeyi de amaçlanmaktadır."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        Mühimmat tesisinde patlama! 2 can kaybı var
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        CHP'de 2 il başkanı görevden alındı
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        ABD Başkanı Trump: İran nükleer denetimlere onay verdi
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        DSİ, barajların aktif doluluk oranlarını günlük paylaşacak
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        10 milyarlık yasa dışı bahis ağına dev operasyon!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        Şanlıurfa’da vahşet! Eşini öldürüp intihar süsü verdi
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        "Zoraki evlilik cinayeti" Firari katil sınırda yakalandı!
        Doğum öncesi son tatil
        Doğum öncesi son tatil
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        İstanbul merkezli 9 ilde vergi kaçakçılığı operasyonu
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Yapay zekâdan büyük kıvırma! Eksik ve hatalı bilgi veriyor
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Bu adada yaşayan herkes akraba!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Beşiktaş'tan stoper harekatı!
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        Pınar Altuğ'un gurur günü
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        "Bu sefer seni seveceğim yaz"
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        Üniversitelerde yeni dönem! Üniversite dışındaki eğitimler artık transkripte girecek
        "İstenmeyen çocuktum"
        "İstenmeyen çocuktum"
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu
        Kalbi 20 kez durdu! Hayata böyle tutundu

        Benzer Haberler

        Akdeniz ilçesinde nikahlar deniz manzaralı Millet Bahçesi'nde kıyılacak
        Akdeniz ilçesinde nikahlar deniz manzaralı Millet Bahçesi'nde kıyılacak
        Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu yeni yerinde hizmet verecek Nikah i...
        Akdeniz Belediyesi Evlendirme Memurluğu yeni yerinde hizmet verecek Nikah i...
        Erdemli Belediyesi Hilal Kart'ı hizmete sundu
        Erdemli Belediyesi Hilal Kart'ı hizmete sundu
        Mersin'de ücretsiz kursla meslek sahibi oldu
        Mersin'de ücretsiz kursla meslek sahibi oldu
        Mersin'de coğrafi işaretler için 5 maddelik sonuç bildirgesi
        Mersin'de coğrafi işaretler için 5 maddelik sonuç bildirgesi
        Başkan Seçer: "Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir su sistemi oluşturm...
        Başkan Seçer: "Hedefimiz, güvenli ve sürdürülebilir bir su sistemi oluşturm...