Erdemli ilçesinde Yörüklere özgü ürünler sergilendi

Mersin'in Erdemli ilçesinde Yörüklere özgü ürünler "Maarifin Kalbinde Yörükler" adlı sergide bir araya getirildi. Erdemli Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce düzenlenen sergi, Tömük Mahallesi Yeşildere mevkisine kurulan kıl çadırlarda ziyaretçileri ağırladı. Sergide, Yörüklere ait geleneksel giysiler, kıl çuvallar ve dokuma tezgahları sergilendi. Katılımcılara yöresel yemeklerin ikram edildiği etkinlikte halk oyunları ekibi gösteri sundu. "Maarifin Kalbinde Yörükler" sergisine, AK Parti Mersin Milletvekili Havva Sibel Söylemez, Kaymakam Aydın Tetikoğlu, Belediye Başkanı Mustafa Kara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Açıkyörük ile Erdemli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Karagöz de katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.