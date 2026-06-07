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        Bozyazı ilçesinde 402 kök kenevir ele geçirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 402 kök kenevir ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2026 - 12:07 Güncelleme:
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        Bozyazı ilçesinde 402 kök kenevir ele geçirildi

        Mersin'in Bozyazı ilçesinde 402 kök kenevir ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        Jandarma ekipleri, Kızılca Mahallesi'ndeki ormanlık alanda kenevir yetiştirildiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adrese düzenlenen operasyonda 402 kök kenevir bulundu.

        Bitkinin sulanması amacıyla dere yatağından yaklaşık 100 metrelik hortum çekildiğini belirleyen ekipler, bölgede önlem aldı.

        Akşam saatlerinde hortumu kontrol etmeye gelen şüpheliler M.U. ve A.U. ekipler tarafından yakalandı.

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe "esrar elde etmek amacıyla kenevir ekme" suçundan tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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