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        Gülnar'da oryantiring yarışması yapıldı

        Gülnar Belediyesince ilki organize edilen oryantiring yarışmasında 125 öğrenci yarıştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:23 Güncelleme:
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        Gülnar'da oryantiring yarışması yapıldı

        Gülnar Belediyesince ilki organize edilen oryantiring yarışmasında 125 öğrenci yarıştı.

        Belediyesinin açıklamasına göre, Gülnar Mesire Alanı'nda gerçekleştirilen organizasyona 11 okuldan öğrenciler katıldı.

        Doğayla iç içe, zorlu parkurlarda harita ve pusula yardımıyla hedefleri bulmaya çalışan sporcular, 6 kategoride ter döktü.

        Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarışmanın ardından dereceye girenlere madalya ve para ödülü verildi.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Fatih Önge, ilçede sosyal ve sportif faaliyetlerin hayata geçirilmesine önem verdiklerini ifade ederek, organizasyonu geleneksel hale getirmeyi hedeflerini kaydetti.

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