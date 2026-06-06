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        Kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü Mersin'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 16:13 Güncelleme:
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        Kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü Mersin'de yakalandı

        Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan firari uyuşturucu hükümlüsü, yurt dışından geldiği Mersin'deki Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yurt dışından gelen bir uçaktaki yolcular arasında bulunan E.B.G. takibe alındı.

        Pasaport kontrolünde E.B.G'nin, Antalya Ağır Ceza İlamat Masasınca iki ayrı dosyadaki "narkotik veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama", Adana Asliye Ceza İlamat Masası tarafından da "kullanmak için narkotik veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçundan arandığı tespit edildi.

        Hakkında kesinleşmiş 14 yıl 8 ay 13 gün hapis ve 16 bin 660 lira para cezası olduğu belirlenen E.B.G'nin Interpol tarafından da kırmızı bültenle arandığı saptandı.

        Polis ekipleri, incelemelerin ardından firari uyuşturucu hükümlüsünü yakaladı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan hükümlü, Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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