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        Mersin'de 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2026 - 12:17 Güncelleme:
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        Mersin'de 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

        Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli takibe alındı.

        Adresine operasyon düzenlenen şüpheli gözaltına alındı.

        İkametteki aramalarda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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