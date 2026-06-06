Mersin'de 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi

Mersin'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, Yenişehir ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 1 şüpheli takibe alındı. Adresine operasyon düzenlenen şüpheli gözaltına alındı. İkametteki aramalarda 7 bin 256 sentetik ecza hapı ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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