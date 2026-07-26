Erdemli'de bir yelkenli şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı

Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarındaki yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı. İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarda bir yelkenli sürüklendi. Kıyıya çarpan yelkenlide hasar oluştu. Karaya oturan deniz aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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