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        Erdemli'de bir yelkenli şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı

        Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarındaki yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 10:08 Güncelleme:
        Erdemli'de bir yelkenli şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı

        Mersin'in Erdemli ilçesi açıklarındaki yelkenli, şiddetli rüzgar nedeniyle kıyıya çarptı.

        İlçede dün akşam saatlerinde etkili olan rüzgarda bir yelkenli sürüklendi.

        Kıyıya çarpan yelkenlide hasar oluştu.

        Karaya oturan deniz aracının kaldırılması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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