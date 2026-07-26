Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı

        Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı

        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvan popülasyonu, yeni doğumlarla artış gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2026 - 09:46 Güncelleme:
        Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı

        Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvan popülasyonu, yeni doğumlarla artış gösterdi.

        Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, yıl içerisinde midilli, eşek, ceylan, antilop, at, zebra, lemur, sırtlan, babun ve örümcek maymunu gibi birçok hayvan doğum yaptı.

        Parkta dünyaya gelen yavrulara, veteriner kontrolünde bakılıyor.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner hekim Sibel Mazlum, yavruların ziyaretçilerle buluşmaya başladığını belirterek, "Her doğum, hem hayvanlarımızın sağlıklı koşullarda yaşadığının hem de uyguladığımız bakım, beslenme ve veteriner sağlık hizmetlerinin başarılı bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.

        Yavruların uzmanlar tarafından 24 saat gözetlendiğini kaydeden Mazlum, "Bazı türlerde elde edilen başarılı doğumlar, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, yeni doğan yavrularımızı doğal yaşamlarına uygun ortamlarda gözlemleyebilir ve hem keyifli hem de eğitici bir gün geçirebilirler." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Otomotivde yeni ÖTV düzenlemesi
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        Korkunç görüntü! Ağabeyinin borcu nedeniyle katledildi!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        50 yıllık gizem! İstanbul'u korkuya sürükleyen seri katil!
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Kastamonu'da 150'den fazla evi su bastı
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Fırtına sezonu HT Spor'da açıyor!
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Londra'da yükselen Türk vizyonu
        Kritik sıcaklık açıklaması! Hava da deniz de ısınıyor!
        Kritik sıcaklık açıklaması! Hava da deniz de ısınıyor!
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        "Tarih Netanyahu'yu ülke tarihinin en kötü başbakanı olarak yazacak"
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran'dan Ukrayna'ya kınama
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        İran: 11 ABD savaş uçağını imha ettik
        Balayı bitti, iş başladı
        Balayı bitti, iş başladı
        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!
        Bugün hava nasıl olacak? Temmuza rağmen yağışlar sürüyor... Bu iller dikkat!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Arda Güler'den Mourinho'ya övgü!
        Filenin Sultanları finalde!
        Filenin Sultanları finalde!
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        Tahsildaroğlu’ndan 'Beyaz Peynir' açıklaması
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        İşte Süper Lig'de biten tüm transferler!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        Listeria bakterisi alarmı! Peynir alırken dikkat!
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        "Tebrikler Filenin Sultanları"
        Denizde aşk tazelediler
        Denizde aşk tazelediler
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong
        Asya'nın saklı cenneti: Mawlynnong

        Benzer Haberler

        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, meslek kuruluşlarının temsilcileriyle...
        AK Parti Mersin Milletvekili Nebati, meslek kuruluşlarının temsilcileriyle...
        Fırtınada tekne kıyıya vurdu
        Fırtınada tekne kıyıya vurdu
        Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar: Dalgalar kıyıları dövüyor
        Doğu Akdeniz'de kuvvetli rüzgar: Dalgalar kıyıları dövüyor
        Bozyazı'da hafızlık kursları yeni döneme hazırlanıyor
        Bozyazı'da hafızlık kursları yeni döneme hazırlanıyor
        Tarsus'ta kırsal yollar sathi asfaltla yenileniyor
        Tarsus'ta kırsal yollar sathi asfaltla yenileniyor
        Bozyazı'da öğrenciler hafızlık eğitimi alıyor
        Bozyazı'da öğrenciler hafızlık eğitimi alıyor