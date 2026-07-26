Tarsus Doğa Parkı'nda hayvan popülasyonu yeni yavrularla arttı
Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvan popülasyonu, yeni doğumlarla artış gösterdi.
Mersin'deki Tarsus Doğa Parkı'ndaki hayvan popülasyonu, yeni doğumlarla artış gösterdi.
Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, yıl içerisinde midilli, eşek, ceylan, antilop, at, zebra, lemur, sırtlan, babun ve örümcek maymunu gibi birçok hayvan doğum yaptı.
Parkta dünyaya gelen yavrulara, veteriner kontrolünde bakılıyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tarsus Doğa Parkı'nda görevli veteriner hekim Sibel Mazlum, yavruların ziyaretçilerle buluşmaya başladığını belirterek, "Her doğum, hem hayvanlarımızın sağlıklı koşullarda yaşadığının hem de uyguladığımız bakım, beslenme ve veteriner sağlık hizmetlerinin başarılı bir göstergesidir." değerlendirmesinde bulundu.
Yavruların uzmanlar tarafından 24 saat gözetlendiğini kaydeden Mazlum, "Bazı türlerde elde edilen başarılı doğumlar, biyolojik çeşitliliğin korunması açısından büyük önem taşıyor. Vatandaşlar, yeni doğan yavrularımızı doğal yaşamlarına uygun ortamlarda gözlemleyebilir ve hem keyifli hem de eğitici bir gün geçirebilirler." ifadelerini kullandı.
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