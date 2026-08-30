Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Taşucu Limanı'nda kriz masası kuruldu
Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda kriz masası oluşturuldu.
Girne açıklarında yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'nda kriz masası oluşturuldu.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin Valiliğince çalışma başlatıldı.
Kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda, tedbir amaçlı AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekipleri konuşlandırıldı.
Limana gelen Mersin Valisi Atilla Toros ve Silifke Kaymakamı Eyüp Fırat, ilgili kurumların yöneticileriyle görüştü.
Kazazedelerden bazılarının Mersin'deki aileleri de limanın yolcu terminaline gelmeye başladı.
Vali Toros, bekleme salonuna alınan ailelerle görüştü.
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