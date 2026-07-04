Gülnar Devlet Hastanesine tıbbi cihaz desteğinde bulundu
Gülnar Atlas Eğitim Vakfı, Gülnar Devlet Hastanesine tıbbi cihaz desteğinde bulundu.
Giriş: 04.07.2026 - 13:12 Güncelleme:
Gülnar Atlas Eğitim Vakfı, Gülnar Devlet Hastanesine tıbbi cihaz desteğinde bulundu.
İlçede faaliyet gösteren vakıf, hastanenin göz polikliğine destek olmak amacıyla 255 bin avroluk modern tıbbi cihazı tedarik etti.
Gülnar Atlas Eğitim Vakfı Başkanı Metin Turhan ve diğer ilgililer cihazı Gülnar Devlet Hastanesi yetkililerine teslim etti.
Gülnar Devlet Hastanesi Müdürü Ali Özer, cihaz desteği için vakıf yetkililerine teşekkür etti.
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