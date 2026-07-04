Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Mersin Cumhuriyet Başsavcı Yasin Emre'ye ziyaret

Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre'yi ziyaret etti. Aktaş, ziyarette, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Emre'ye yeni görevinde başarı diledi. Ziyarette, Aktaş ve Emre görüş alışverişinde bulundu.

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