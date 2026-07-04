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        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Mersin Cumhuriyet Başsavcı Yasin Emre'ye ziyaret

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre'yi ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2026 - 10:58 Güncelleme:
        Mersin İl Emniyet Müdürü Aktaş'tan Mersin Cumhuriyet Başsavcı Yasin Emre'ye ziyaret

        Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Yasin Emre'yi ziyaret etti.

        Aktaş, ziyarette, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) Kararnamesi ile Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı görevinden Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Emre'ye yeni görevinde başarı diledi.

        Ziyarette, Aktaş ve Emre görüş alışverişinde bulundu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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