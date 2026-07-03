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        Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi

        Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 23:39 Güncelleme:
        Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi

        Mersin'de düzenlenen Görme Engelliler Avrupa Halter Şampiyonası sona erdi.

        Türkiye Milli Paralimpik Komitesi ile Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) işbirliğinde bir otelin etkinlik salonunda organize edilen şampiyonaya, 5 ülkeden yaklaşık 100 sporcu katıldı.

        Organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Gürcistan, Rusya, Ukrayna ve Çekya'dan sporcular mücadele etti.

        Kadınlar ve erkekler kategorisindeki yarışmalar, "bench press", "squat" ve "deadlift" disiplinlerinde yapıldı.

        Şampiyonada Türk sporcular, 11 altın, 7 gümüş ve 11 bronz olmak üzere toplam 29 madalya kazandı.

        Organizasyonda çeşitli kategorilerde Türk sporculardan Bircan Şimşek, Gülistan Özdemir, Abdurrahman Gülmez, Ayhan Kaya ve Yunus Ali Başaran 2'şer, Muhammed Şimşek ise 1 altın madalya kazandı.

        Şehmus Çevik, Sevil Işık Uslu ve Döndü Kanat 2'şer, Muhammed Şimşek de bir gümüş madalyaya ulaştı.


        Abdurrahman Gülmez, Yunus Ali Başaran, Ayhan Kaya, Döndü Kanat ve Sevil Işık Uslu 2'şer, Gökhan Terletme ise 1 bronz madalya aldı.

        Organizasyonda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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