Anamur'da görev yeri değişen hakim ve savcılar için veda programı düzenlendi
Mersin'in Anamur ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yerleri değişen hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.
Mersin'in Anamur ilçesinde, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesiyle görev yerleri değişen hakim ve savcılar için veda programı gerçekleştirildi.
Kaymakam Kemal Duru, Anamur Özel Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda düzenlenen programda, görev yerleri değişen hakim ve savcılara hizmetlerinden dolayı teşekkür etti.
Cumhuriyet Başsavcısı Tanju Çatlı da adalet teşkilatının en büyük gücünün makamlar değil ortak hedef, güven duygusu ve güçlü kurum kültürü olduğunu belirtti.
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