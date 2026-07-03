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        Mersin'de bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darbeden şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 22:59 Güncelleme:
        Mersin'de bir kadını darbeden şüpheli tutuklandı

        Mersin'in Mezitli ilçesinde bir kadını zorla arabaya bindirmeye çalışıp darbeden şüpheli tutuklandı.


        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada bir kadının zorla arabaya bindirilmeye çalışılıp darbedilmesi görüntülerinin paylaşımı üzerine çalışma başlattı.

        Çalışma kapsamında olayı Mezitli ilçesinde gerçekleştiren şüphelinin A.K. olduğu belirlendi.

        A.K. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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