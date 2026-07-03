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        Mersin Sağlık Müdürü Mustafa Ekici'den sıcak havaya karşı uyarı

        Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, kentte artan hava sıcaklığının sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2026 - 18:27 Güncelleme:
        Mersin Sağlık Müdürü Mustafa Ekici'den sıcak havaya karşı uyarı

        Mersin İl Sağlık Müdürü Mustafa Ekici, kentte artan hava sıcaklığının sağlık problemlerine neden olabileceğini belirterek, vatandaşları uyardı.

        Ekici, yazılı açıklamasında, nemli ve sıcak havaların insan sağlığını olumsuz etkilediğini bildirdi.

        Kentte artan hava sıcaklığının sağlık problemlerine neden olabileceğini ifade eden Ekici, vatandaşların güneş ışınlarının dik geldiği saatlerde dışarı çıkılmaması gerektiğini belirtti.

        Dışarı çıkanlardan gölge alanları tercih etmesini isteyen Ekici, şu tavsiyelerde bulundu:

        "Hava akımı olmayan kapalı mekanlarda klima veya vantilatör kullanılmalı, aşırı efor gerektiren işlerden kaçınılmalı, alkol, sigara ve aşırı yağlı yiyecekler tüketilmemeli. Günde en az 2 ile 2,5 litre aralığında su tüketilmeli, mevsim meyveleri, yeşil yapraklı sebzeler mutlaka öğünlerimizde yer almalı. Açık renkli ve bol kıyafetler tercih edilerek ve sık aralıklarla duş alarak vücudun ısısı düşürülmeli."

        Ekici, özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılması, çabuk bozulan, et, yumurta, süt, balık gibi besinlerin açıkta bekletilmemesi gerektiğini kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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