Gülnar ilçesinde "Kültür ve Kaynaşma Şenliği" düzenlendi

Mersin'in Gülnar ilçesindeki Taşoluk Mahallesi'nde "Kültür ve Kaynaşma Şenliği" düzenlendi. Mahallenin Güneşli mevkisinde bu yıl 11'ncisi organize edilen şenliğe, ilçe protokolü, mahalle muhtarları ve vatandaşlar katıldı. Çeşitli etkinliklerin gerçekleştiği şenlikte çocuklar, çuval yarışı yaptı. Etkinliklere katılanlara ikramlarda bulunuldu.

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