Gülnar'da "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" yapıldı

Gülnar Kaymakamı Emrah Aslan başkanlığında "İlçe İdare Şube Başkanları Toplantısı" gerçekleştirildi.





Şehit Ertuğrul Ulupınar Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıya, Belediye Başkanı Fatih Önge ile ilçedeki kamu kurum ve kuruluşlarının müdürleri katıldı.



Toplantıda, yürütülen mevcut çalışmalar, devam eden projeler, kurumların idari yapısı ile ilçede planlanan kamu yatırımları ele alındı.





Kaymakam Aslan, yaptığı konuşmada, vatandaşlara sunulan kamu hizmetlerinin kalitesini en üst seviyeye çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

