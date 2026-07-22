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        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

        Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.07.2026 - 12:06 Güncelleme:
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 42 şüpheli yakalandı

        Mersin'de polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 42 zanlı gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince uyuşturucuyla mücadele çalışması yürütüldü.

        Bu kapsamda, geçen yıldan bu yana haklarında en az 3 kez "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapılan 52 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

        Eş zamanlı düzenlenen operasyonda zanlılardan 42'si yakalandı.

        Şüphelilerin ikametlerinde 31 sentetik ecza hapı, 25 gram sentetik uyuşturucu ve 1 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi ele geçirildi.

        Adresinde bulunamayan 10 zanlının yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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