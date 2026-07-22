Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Mersin'in Silifke ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığının açıklamasına göre, jandarma ekiplerince operasyon düzenlenen adreslerde 1923 gram esrar, 650 gram kenevir tohumu, 12 uyuşturucu kullanma aparatı ve 4 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.