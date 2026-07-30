Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2026 - 15:24 Güncelleme:
        GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

        Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 2 uçak ve 32'si arazöz olmak üzere 115 araç ile Orman Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kurumlardan 325 personel yönlendirildi.


        Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı ve bölgedeki 80 hane tedbiren tahliye edildi, 50 kişi güvenli yerlere nakledildi.

        Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D-400 kara yolunun Aydıncık-Mersin istikameti, yeniden ulaşıma açıldı.

        Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.

        Söndürme çalışmalarına, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de destek verdi.

        Alevlerden etkilenen noktalarda soğutma işlemi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Gülistan Doku soruşturmasında 4 polis tutuklandı
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        Paşinyan: Rusya'nın münhasır ilişki yaklaşımını kabul etmiyoruz
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        UEFA'ya üye ülkelerden FIFA'ya boykot kararı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Lübnan Cumhurbaşkanı ile bir araya geldi
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Başaran'ın ifadesi ortaya çıktı
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye orman yangınlarıyla mücadele ediyor!
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Türkiye'nin rüzgar ile sınavı! 48 saat sürecek
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Araç muayenesinde yeni dönem başladı
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bakan Gürlek: Yargı Hizmetlerinin Etkinliği Büroları'nı kuruyoruz
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        Bugün Ne Oldu? 30 Temmuz 2026 haberleri
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        Düğün fotoğraflarını çektiği kişi vahşice öldürdü!
        'Kızıl Sakal'a veda
        'Kızıl Sakal'a veda
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        Erdal Beşikçioğlu gözaltına alındı
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        "Kömür kralı" cinayetinde tetikçi olduğu iddia edilen firari yakalandı!
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Yangın nedeniyle evlerini terk ettiler
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Uzmanlardan kritik 2 yıl uyarısı! Bunama riskini azaltıyor
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Kızının arkadaşlarına tazminat verecek
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı
        Orta Çağ resimlerinin şaşırtan sırrı

        Benzer Haberler

        Mersin merkezli 11 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 52 tutuklama
        Mersin merkezli 11 ildeki yasadışı bahis operasyonunda 52 tutuklama
        Erdemli Okuma ve Ders Çalışma Merkezi'nin temeli atıldı
        Erdemli Okuma ve Ders Çalışma Merkezi'nin temeli atıldı
        Aydıncık'taki orman yangınında 80 hane tahliye edildi
        Aydıncık'taki orman yangınında 80 hane tahliye edildi
        Mersin'de orman yangını (2)
        Mersin'de orman yangını (2)
        Akdeniz'de hizmet için ortak akıl vurgusu
        Akdeniz'de hizmet için ortak akıl vurgusu
        Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale
        Mersin'deki orman yangınına havadan ve karadan yoğun müdahale