GÜNCELLEME 2 - Mersin'de çıkan orman yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı

Mersin'in Aydıncık ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu büyük ölçüde kontrol altına alındı.



Eskiyürük Mahallesi Karatepe mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme helikopteri, 2 uçak ve 32'si arazöz olmak üzere 115 araç ile Orman Bölge Müdürlüğü ile çeşitli kurumlardan 325 personel yönlendirildi.





Kuvvetli rüzgarın etkili olduğu bölgede tedbir amaçlı elektrik kesintisi uygulandı ve bölgedeki 80 hane tedbiren tahliye edildi, 50 kişi güvenli yerlere nakledildi.



Yangın nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan D-400 kara yolunun Aydıncık-Mersin istikameti, yeniden ulaşıma açıldı.



Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucu yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı.



Söndürme çalışmalarına, Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali bünyesindeki Akkuyu İtfaiye Birimi ekipleri de destek verdi.



Alevlerden etkilenen noktalarda soğutma işlemi sürüyor.

