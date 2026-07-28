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        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri GÜNCELLEME - Mersin'de sahilde oturan gençlerin üzerine kürekle kum atan 2 zanlı serbest bırakıldı

        GÜNCELLEME - Mersin'de sahilde oturan gençlerin üzerine kürekle kum atan 2 zanlı serbest bırakıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde oturan gençleri uzaklaştırmak için üzerlerine kürekle kum attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan işletmeci ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 13:15 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Mersin'de sahilde oturan gençlerin üzerine kürekle kum atan 2 zanlı serbest bırakıldı

        Mersin'in Silifke ilçesinde sahilde oturan gençleri uzaklaştırmak için üzerlerine kürekle kum attıkları gerekçesiyle gözaltına alınan işletmeci ve yanındaki kişi, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Atakent Mahallesi'ndeki Susanoğlu Sahili'nin kumsalında vakit geçiren F.C.A. (19), O.K. (21) ve C.Ş.Ş. (22) ile bir kafenin ortağı K.K. (26) arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışma sırasında K.K, sahilden zorla çıkarmaya çalıştığı gençlerin üzerine kürekle kum attı.

        Olay anına ilişkin cep telefonu görüntüsünün sosyal medyada paylaşılması üzerine Silifke Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

        Başsavcılığın talimatıyla harekete geçen jandarma ekipleri, şüpheli K.K. ve yanındaki F.S'yi (24) işlettikleri kafede gözaltına aldı.

        Zanlılar hakkında "kişi hürriyetinden yoksun kılma" ve "tehdit" suçlarından adli işlem başlatıldı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler K.K. ve F.S. cumhuriyet savcılığındaki sorguları sonrası çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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