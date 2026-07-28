Sağlık için yüzmeye başlayan engelli sporcu 3 kez üst üste Türkiye şampiyonu oldu

MEHMET UMUT BAKAY - Mersin'de daha sağlıklı olmak için başladığı yüzmede 200 metre kelebek stilde 3 kez üst üste Türkiye şampiyonu olan 22 yaşındaki zihinsel ve ortopedik engelli sporcu Ali Eren Durğut, başarısını milli takıma taşımayı hedefliyor.



Zehra ve Erdal çiftinin ilk çocuğu Ali Eren Durğut, dünyaya zihinsel ve ortopedik engelli olarak geldi.



Ali Eren, vücudunun sol bölümündeki engelinin dezavantajlarını azaltmak için 10 yaşında yüzme eğitimi almaya başladı.



Zamanla kendini geliştirip yarışmalara katılan Ali Eren, 2024'te Antalya, 2025'te Konya'da düzenlenen Türkiye şampiyonalarında 200 metre kelebek stilde birinci oldu.



Ali Eren, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu tarafından 20-21 Temmuz'da Konya'da düzenlenen Açık Yaş Türkiye Yüzme Şampiyonası ve Milli Takım Aday Kadro Belirleme Yarışları'nda da 5 kategoride madalya sevinci yaşadı.



Şampiyonada, 200 metre kelebek ve 800 metre serbest stilde Türkiye şampiyonu olan Ali Eren, 200 metre karışıkta ikinci, 100 metre kelebek ve 1500 metre serbestte ise üçüncü oldu.



Bu sonuçla 200 metre kelebekte üst üste 3. şampiyonluğa ulaşan Ali Eren, hazırlıklarını Mersin Olimpik Yüzme Havuzu'nda sürdürüyor.









- "Yüzerken mutlu oluyorum, güzel bir şey"



Ali Eren Durğut, AA muhabirine, yüzmekten büyük keyif aldığını söyledi.



Sağlığı için başladığı yüzmede elde ettiği başarıların hedeflerini büyüttüğünü dile getiren Ali Eren, "Yüzerken mutlu oluyorum, güzel bir şey. Şampiyon olduğum için çok mutluyum. Şampiyonluğu kaybetmemek için her gün çalışıyor, haftada 6 kez antrenman yapıyorum. Mersin'i temsil etmekten gurur duyuyor ve milli takımda Türkiye'yi temsil etmek istiyorum." dedi.



Anne Zehra Durğut da doğuştan engelli oğlunun 5 yıl fizik tedavi gördüğünü ve cihazlarla yürümeye başladığını anlattı.



Oğlunun, fiziksel tedavisine katkı için yüzmeye başladığını belirten Durğut, şöyle konuştu:



"Ali Eren her depar taşına çıktığında yürümesi için ettiğim dualar, fizik tedavileri ve taktığımız cihazlar gözümün önüne geliyor. Yürüdüğü zaman kestiğimiz kurbanlar ve 'anne' desin diye dua ettiğim günler gözümün önüne geliyor. Dolayısıyla etraftaki insanlar 'Ali Eren Türkiye şampiyonu' diyor ama o benim için olimpiyatlarda başarı elde etmiş bir sporcu gibi."



Yüzme antrenörü Buse Argun ise Ali Eren'in ilk özel sporcusu olduğunu söyledi.



Sporcusuyla yoğun antrenman yaptıklarını ifade eden Argun, "Ali Eren 3 senedir Türkiye şampiyonu. Sonraki süreçte bunu kaybetmek istemiyoruz. Milli takım kadroları için çalışmaya devam edeceğiz. İnşallah ilerleyen zamanda Ali Eren'i oralarda görmeyi çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

