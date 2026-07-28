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        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'de araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2026 - 10:07 Güncelleme:
        Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

        Mersin'de araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Zanlıların evlerinde yapılan aramada, silah, uyuşturucu, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, bilgisayar kasası ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi.

        Müştekileri yaklaşık 417 bin lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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