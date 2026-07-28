Mersin'de dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, araç kiralama sitesi kopyalama yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Zanlıların evlerinde yapılan aramada, silah, uyuşturucu, 8 cep telefonu, 6 SIM kart, bilgisayar kasası ve 2 dizüstü bilgisayar ele geçirildi. Müştekileri yaklaşık 417 bin lira dolandırdıkları iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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