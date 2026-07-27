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        Mersin'de zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2026 - 19:27 Güncelleme:
        Mersin'de zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın söndürüldü

        Mersin'in Gülnar ilçesinde zirai alanda başlayıp ormana sıçrayan yangın havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.

        Dayıcık Mahallesi Bozyeri mevkisindeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile 14 arazöz, 5 su tankı, 7 ilk müdahale aracı, iş makineleri ve 4 helikopter sevk edildi.

        Ormanlık alana da sıçrayan yangın ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Ekiplere Gülnar Belediyesi itfaiye ekipleri de destek verdi.


        Gülnar Belediye Başkanı Fatih Önge de bölgeye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

        Havadan ve karadan müdahaleyle yangın söndürüldü.

        Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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