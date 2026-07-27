Mersin'de devrilen tırdaki sürücü yaralandı, taşınan büyükbaşlardan bazıları telef oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tırdaki büyükbaşlardan bazıları telef oldu.
Mersin'in Silifke ilçesinde devrilen tırdaki büyükbaşlardan bazıları telef oldu.
O.T. idaresindeki 62 angus türü büyükbaşın yüklü olduğu 38 ABC 182 çekici ve 38 AKA 590 dorse plakalı tır, Silifke-Mut kara yolunun Ortaören mevkisinde devrildi.
Sürücünün yaralandığı kazada, yola savrulan ve dorsenin altında kalan bazı hayvanlar telef oldu.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sürücü O.T. sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Silifke Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Tırın kaldırılması için vinç yönlendirilen bölgede, kaçan angusların bulunması amacıyla çalışma başlatıldı.
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