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        HEGEM Mezitli Şube Başkanlığı ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı

        Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Mezitli Şube Başkanlığı ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.08.2026 - 11:15 Güncelleme:
        HEGEM Mezitli Şube Başkanlığı ilk yönetim kurulu toplantısını yaptı

        Şiddetle Mücadele Vakfı (HEGEM) Mezitli Şube Başkanlığı ilk yönetim kurulu toplantısını gerçekleştirdi.

        Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Garaj Mersin'de toplantı düzenlendi.

        HEGEM Vakfı Mersin Mezitli Şubesi Başkanı ve Aile Danışmanı Pınar Baybaşin başkanlığında yapılan toplantıda, şubenin Mersin'de yürüteceği çalışmalar, görev dağılımları ve proje planlamaları ele alındı.

        Kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirlikleri geliştirilerek sahada somut çalışmalar yürütülmesinin planlandığı toplantıda, kasım ayında gerçekletirilecek Şiddeti Önleme Konferansı'na yönelik değerlendirmelerde bulunuldu.

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        Açıklamada görüşlerine yer verilen Baybaşin, sahada karşılığı olan çalışmalar yapacaklarını belirterek, "İlk yönetim kurulu toplantımızla birlikte Mersin'de önemli bir çalışma döneminin ilk adımını attık. Amacımız şiddetin önlenmesine, toplumsal barışın güçlendirilmesine ve toplumun farklı kesimlerine ulaşan sürdürülebilir çalışmalara katkı sunmak." ifadesini kullandı.

        Toplantıya, HEGEM Vakfı Mersin Mezitli Şubesi başkan yardımcıları Hatice Küpçü ve Özer Eker ile yönetim kurulu üyeleri Narin Devrim Emre, Rahime İzol Turanlı, Ufuk Özen ve Ayça Taş katıldı.

        HEGEM, şiddetle mücadele kapsamında sosyal arabuluculuk çalışmaları gerçekleştiriyor.

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