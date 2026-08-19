Akdeniz ilçesindeki yollarda yenileme çalışmaları sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, yollarda yenileme çalışmalarına devam ediyor.
Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Hal, Üçocak, Mahmudiye ve Gündoğdu mahallelerindeki sokaklarda kilit taşı ve karo tamiratı ile asfalt yama çalışmaları yaptı.
Kazanlı Mahallesi'nde zarar gören yolları yenileyen ekipler, Adanalıoğlu Mahallesi'nde ise yol açma çalışması gerçekleştirdi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, ihtiyaç duyulan hizmetleri ilçedeki 65 mahalleye ayrım yapmaksızın ulaştırmaya devam edeceklerini kaydetti.
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