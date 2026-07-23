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        Japonya'daki matematik yarışmasına Mersin'den katılan 11 öğrenci 11 madalya kazandı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL / YAKUP SAĞLAM - Japonya'da düzenlenen uluslararası matematik yarışmasında mücadele eden Mersin Yahya Akel Fen Lisesinin 11 öğrencisi, yurda 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile 1 onur madalyasıyla dönme başarısı gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2026 - 11:08 Güncelleme:
        Japonya'daki matematik yarışmasına Mersin'den katılan 11 öğrenci 11 madalya kazandı

        MUSTAFA ÜNAL UYSAL / YAKUP SAĞLAM - Japonya'da düzenlenen uluslararası matematik yarışmasında mücadele eden Mersin Yahya Akel Fen Lisesinin 11 öğrencisi, yurda 1 elmas, 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya ile 1 onur madalyasıyla dönme başarısı gösterdi.

        Yenişehir ilçesindeki okulda eğitim gören 11 öğrenci, Japonya'nın başkenti Tokyo'da 11 Temmuz'da düzenlenen World Mathematics Invitational (WMI) 2026 Dünya Finali'ne olimpiyat koordinatörü ve matematik öğretmeni Gülsen Tan öncülüğünde hazırlandı.

        Yarışmada Türkiye'yi temsil eden öğrencilerin kazandığı 53 madalyanın 11'ini Yahya Akel Fen Lisesinin ekibi elde etti.

        Öğrencilerden Bekir Emre Örün elmas, Celal Mert Kara ile Hatice Ceren Şimşek altın, Tunahan Yıldız, Arda Culhacı ve Öykü Dinler gümüş, Alper Aygül, Ece Okuyan, Deniz Sarıgül ve Atlas Budak bronz madalya, Sarpcan Uzel ise onur madalyası kazandı.

        Yahya Akel Fen Lisesi, farklı ülkelerden 1000'den fazla öğrencinin katıldığı organizasyondaki başarısından dolayı "en başarılı lise takımı" seçildi.

        - "Yarışmadan iyi sonuç bekliyorduk"

        Okul Müdürü Yusuf Ada, AA muhabirine, WMI 2026 Dünya Finali'ne katılan öğrencilerin iyi performans gösterdiğini söyledi.

        Bu tür yarışmaların öğrencilerin gelişimine katkı sunduğunu dile getiren Ada, "Yarışmadan iyi sonuç bekliyorduk. Öğretmenimiz ve öğrencilerimiz Mersin sıcağında bu yarışmaya hazırlandı. Burada bir emek var. Bu başarının önümüzdeki yıllarda da artarak devam etmesi için çalışacağız." dedi.

        - Öğrenciler gururlu

        Altın madalya kazanan Hatice Ceren Şimşek, yarışmaya disiplinli şekilde hazırlandıklarını belirtti.

        Küçük yaşlardan itibaren matematiğe ilgi duyduğunu anlatan Şimşek, "Eğitim hayatımda matematik konularını hep önden bitiriyordum. Bu olimpiyatlarda 11. ve 12. sınıf konularını sordular. Kendimi gösterdiğimi düşünüyorum. Başarımızdan dolayı çok mutlu oldum, gurur duydum." diye konuştu.

        Şimşek, matematik öğretmeni babasından büyük destek gördüğünü vurgulayarak, şöyle konuştu:

        "Babam küçükken sürekli matematik problemleri soruyordu. Ben de öyle matematiğe olan ilgimi keşfettim. İlgim olunca babam sürekli matematik yarışmalarına götürdü. Gülsen Hocam ile biraz daha ileriye taşıdık. Şu anda da Almanya'ya gitmeyi planlıyoruz. Oradaki hedefim de yine altın madalya kazanmak."

        Öğrencinin babası Hayati Şimşek de kızının başarısıyla gururlandıklarını dile getirdi.

        - "Bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum"

        Elmas madalya alan 18 yaşındaki Bekir Emre Örün de şu değerlendirmede bulundu:

        "Ödül kazandığımı öğrendiğimde açıkçası sürpriz yaşamış oldum çünkü bu kadar iyi geçeceğini tahmin etmiyordum. Öğrendiğim zaman çok mutlu oldum. Ülkemi gururlandırmaktan dolayı çok mutluyum. Uluslararası alanda Türk bayrağını dalgalandırmak ve o sahneye çıkmak kahraman gibi hissettiriyordu."

        Örün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda sayısal alanda 1500'üncü olduğunu, mühendislikte başarılı olmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

        Baba Ahmet Örün de oğlunun sayılarla arasının iyi olduğunun altını çizerek, "Çok duygulandık, sevindik ve mutlu olduk. Türk bayrağını orada dalgalandırması göğsümüzü kabarttı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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