Mavi bayraklı Kızkalesi yaz sezonuna yüzde 60 dolulukla girdi

MUSTAFA ÜNAL UYSAL - Mersin'in önemli turizm merkezlerinden mavi bayraklı Kızkalesi'nde, tesislerin rezervasyonları önemli oranda doldu.



UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'ndeki Korykos Antik Kenti'nin parçası olan Erdemli ilçesindeki Kızkalesi, misafirlerini ağırlamaya başladı.



Mavinin her tonunu barındıran temiz deniziyle "mavi bayrak" sahibi Kızkalesi, çevresindeki çok sayıda otel, pansiyon ve turizm işletmeleriyle farklı bütçelere uygun konaklama imkanı sunuyor.



Yatak doluluk oranı yüzde 60'a ulaşan turizm bölgesinde, işletmeciler de sezona hızlı başlamanın mutluluğunu yaşıyor.



- "Temmuz ve ağustos için ciddi rezervasyon aldık"



Kızkalesi Turizm, Kültür ve Güzelleştirme Derneği Başkan Yardımcısı ve işletme sahibi Mehmet Şirin Öztop, AA muhabirine, bölgedeki işletmelerin yaz sezonuna hazır şekilde girdiğini söyledi.



Bölgede misafirleri ağırlamaya başladıklarını ifade eden Öztop, "Şu anda doluluk oranlarımız yüzde 60 civarında. Yurt dışından temmuz ve ağustos için ciddi rezervasyon aldık." dedi.



Öztop, Kızkalesi'nde sezonun ekime kadar sürdüğünü ve bu durumun turizmcileri mutlu ettiğini vurguladı.



Kentin, önemli turizm merkezlerinden olduğuna dikkati çeken Öztop, şöyle devam etti:



"Açık hava müzesi şeklinde ören yerlerimiz var, çok sayıda destinasyona sahibiz. Misafirimizin isteğini bulacağı her şey bölgemizde mevcut, birbirinden değerli yürüyüş yolları, koylar ve en önemlisi Yörük kültürü, bunlar çok ayrıcalıklı. Mersin olarak zengin bir noktayız, uzun bir hazırlık süreci geçirdik, şu andaki doluluktan memnunuz."



Öztop, Rusya başta olmak üzere farklı ülkelerden turistleri ağırladıklarını belirterek, Çukurova Uluslararası Havalimanı ve Çeşmeli-Erdemli-Silifke-Taşucu Otoyolu Projesi'yle turizmde daha iyi noktalara geleceklerini kaydetti.



Bölgede otel işletmeciliği yapan Ömer Kale de sezonu iyi bir şekilde açtıklarını belirterek, "Sezonumuz inşallah iyi geçecek, şu anda doluluk oranlarımız yüzde 60 civarında, kısa süre sonra yüzde 100'e ulaşırız diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.



Kahramanmaraş'tan Kızkalesi'ne tatile gelen Hasan Seviniş de burada huzur bulduğunu ve tarihi mekanda denize girmenin güzel olduğunu kaydetti.

