Mersin Devlet Opera ve Balesi Çocuk Korosu sezonun son konserini verecek
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Çocuk Korosu, sanat sezonunu "Çocuk Sesinden Evrensel Ezgilere" konseriyle tamamlayacak.
Mersin Devlet Opera ve Balesi (MDOB) Çocuk Korosu, sanat sezonunu "Çocuk Sesinden Evrensel Ezgilere" konseriyle tamamlayacak.
MDOB tarafından yapılan açıklamaya göre, çocukların sahne alacağı final konseri, yarın saat 20.00'de Mersin Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.
Ücretsiz konserde, farklı kültür ve dönemlerden seçilen eserler seslendirilecek.
Koro şefliğini Reyhan Bezdüz'ün üstleneceği "Çocuk Sesinden Evrensel Ezgilere" konserinde, piyanoda Tuğçe Göksal ve Ceren Turan performans sergileyecek.
Nihan Çetin Aydın ve Çağrı Kavuş'un solist olarak sahne alacağı programda, Ece Ataman, Lena Karataş ile Hira Ekin, masal ve öykü anlatımı yapacak.
Konserde, "Ailemle Ukulele Topluluğu" da sahneye çıkacak.
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