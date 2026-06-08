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        Mersin'de tarlada yaralı halde bulunan kadın hastanede yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ot yaktığı tarlada karnından yaralanmış halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.06.2026 - 10:36 Güncelleme:
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        Mersin'de tarlada yaralı halde bulunan kadın hastanede yaşamını yitirdi

        Mersin'in Tarsus ilçesinde ot yaktığı tarlada karnından yaralanmış halde bulunan kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Egemen Mahallesi'ndeki tarladan topladığı otları yakan Rana Süleyman'ın (24) yerde yattığını gören yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Karnından yaralandığı belirlenen Süleyman, ambulansla kaldırıldığı Tarsus Devlet Hastanesinde doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

        Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Süleyman'ın kesim ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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