Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi

        Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2026 - 12:48 Güncelleme:
        Mersin-Girne arasında denizden yolcu taşımacılığı yapılan seferler iptal edildi

        Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) açıklarında bir yolcu gemisinin alabora olmasının ardından Mersin-Girne arasındaki deniz seferleri iptal edildi.

        KKTC'nin Girne Limanı'ndan Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı'na gitmek için demir alan geminin dün alabora olmasının ardından ikinci bir duyuruya kadar yolcu taşımacılığının iptal edildiği bilgisi paylaşıldı.

        Mersin'den, Taşucu-Girne-Taşucu ve Anamur-Girne-Anamur seferleri iptal edildi.

        Taşucu Yolcu Terminali'ndeki ekranlardan sefer yapılmayacağı duyuruldu.

        Feribot ve gemi seferlerinin iptal edildiği duyurusunun görevliler tarafından da yapılmasıyla bazı yolcular limandan ayrıldı.

        REKLAM

        Girne Limanı'ndan yola çıkan geminin alabora olması nedeniyle dün kriz masası oluşturulan Taşucu Limanı'nda AFAD, UMKE, jandarma, polis ve sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı bekleyişi sürüyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Milli antrenörü eski çalışanı öldürdü
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Girne açıklarında yolcu gemisi alabora oldu
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Togg, yeni modeli T6X için tarih verdi
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        Trabzonspor, Amedspor'a konuk oluyor
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        ABD'li dev altın tahminini açıkladı
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Galatasaray'dan Arda Okan Kurtulan hamlesi!
        Listeleri altüst etti
        Listeleri altüst etti
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Spor salonundaki faciada bir can kaybı daha!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Beşiktaş, Çorum FK karşısında çıkış peşinde!
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Aldığı otomobil beyaz eşya çıktı! E-Devlet'ten tesadüfen öğrendi
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Şevket Çoruh'un kızı nişanlandı
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        Restorandaki kavgayı ayırırken bıçaklandı!
        İşsizlik verileri açıklandı
        İşsizlik verileri açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Eski hakemlerden penaltı ve kırmızı kart yorumu!
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        Mekke İttifakı'nın ilk toplantısı İstanbul'da
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        "Ailemizi rahat bırakın!"
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Ahmet Mümtaz Taylan kızını evlendirdi
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        Beyaz sanıyorduk ama renkliydiler!
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları
        31 Ağustos – 6 Eylül haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini, çöp kutusuna attı
        Hastane tuvaletinde dünyaya getirdiği bebeğini, çöp kutusuna attı
        Mersin'de 30 Ağustos Zafer Kupasında şampiyonlar belli oldu
        Mersin'de 30 Ağustos Zafer Kupasında şampiyonlar belli oldu
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Mersin'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
        Taşucu Limanı'nda bekleyiş sürüyor
        Taşucu Limanı'nda bekleyiş sürüyor
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
        Mersin'de uyuşturucu operasyonu: 7 tutuklama
        Mersin'de 'torbacı' operasyonu; 7 tutuklama
        Mersin'de 'torbacı' operasyonu; 7 tutuklama