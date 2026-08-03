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        Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten menedildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 118 bin 992 araçtan 1245'i trafikten menedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.08.2026 - 15:43 Güncelleme:
        Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten menedildi

        Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 118 bin 992 araçtan 1245'i trafikten menedildi.

        Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 27 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 118 bin 992 araç incelendi.

        Eksiklik tespit edilen 1245 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 621 şüpheliyi yakaladı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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