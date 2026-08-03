Mersin'de 1 haftada 1245 araç trafikten menedildi

Mersin'de 1 haftalık denetimlerde kontrol edilen 118 bin 992 araçtan 1245'i trafikten menedildi. Valiliğin açıklamasına göre, kent genelinde 27 Temmuz-2 Ağustos'ta yapılan denetimlerde 118 bin 992 araç incelendi. Eksiklik tespit edilen 1245 aracı trafikten meneden ekipler, çeşitli suçlardan aranan 621 şüpheliyi yakaladı.

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