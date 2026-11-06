Mersin'de 1125 firmada 92 bin 943 ürün denetlendi

Fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik denetimlerde, 1125 firmada 92 bin 943 ürün kontrol edildi.

Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ihlalde bulunduğu tespit edilen firmalara 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

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