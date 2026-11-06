Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Mersin Haberleri Mersin'de 1125 firmada 92 bin 943 ürün denetlendi

        Mersin'de 1125 firmada 92 bin 943 ürün denetlendi

        Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ihlalde bulunduğu tespit edilen firmalara 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2026 - 10:45 Güncelleme:
        Mersin'de 1125 firmada 92 bin 943 ürün denetlendi

        Mersin'de Ticaret İl Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimlerde, ihlalde bulunduğu tespit edilen firmalara 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

        Valiliğin açıklamasına göre, Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirdi.

        Fiyat etiketi, kasa ve raf fiyatı uyumu ile haksız fiyat artışına yönelik denetimlerde, 1125 firmada 92 bin 943 ürün kontrol edildi.

        Ekiplerce, ihlalde bulunduğu tespit edilen firmalara toplam 198 bin 650 lira ceza uygulandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        Son görüntüsü ortaya çıktı! 8 kişinin hayatını aldı
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        26 kent için "sarı" alarm! Kar soğuğu hissedilecek! 6 bölgede yağış var
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        11 üniversiteye yeni rektör ataması
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        Emekliye refah düzenlemesi yolda
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        TCMB Başkanı Karahan'dan 'fon' açıklaması
        "Doktorum yasakladı"
        "Doktorum yasakladı"
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        İstanbul semalarında iki farklı görüntü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Ünlü oyuncunun acı günü
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        Katliamın kurbanları için gözyaşları sel oldu
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        "Evlenmek ve anne olmak istiyorum"
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Florya'da otomobil 4 genç kıza çarptı
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Rüşvetten 6 yıl, 2 suçtan beraat
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Galatasaray'da Osimhen şoku!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        Fenerbahçe, Emre Belözoğlu'yla imzaladı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        A Milli Takım aday kadrosu açıklandı!
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Türkiye'nin dev projelerine çifte ödül
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        Emeklilik fonları 78 trilyon dolar
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        İsrail doğruladı: ABD 4 milyar dolarlık yardımı kesecek
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!
        G.Saray'da transferde Batrakov modeli!

        Benzer Haberler

        Mersinli genç künefe satarak dünyayı geziyor: "Bütün ülkeleri gezdikten son...
        Mersinli genç künefe satarak dünyayı geziyor: "Bütün ülkeleri gezdikten son...
        Mersin'de fiyat etiketi denetimlerinde 198 bin TL ceza kesildi
        Mersin'de fiyat etiketi denetimlerinde 198 bin TL ceza kesildi
        Sezon başladı 7 milyon ton ürün bekleniyor: Her yıl 2 milyar dolar döviz ge...
        Sezon başladı 7 milyon ton ürün bekleniyor: Her yıl 2 milyar dolar döviz ge...
        Bozyazı ilçesinde vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgilendirildi
        Bozyazı ilçesinde vatandaşlar organ bağışı hakkında bilgilendirildi
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Tenor" konseri verdi
        Mersin Devlet Opera ve Balesi "3 Tenor" konseri verdi
        Interpol tarafından aranan hükümlü havalimanında yakalandı
        Interpol tarafından aranan hükümlü havalimanında yakalandı