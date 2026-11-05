Interpol tarafından aranan hükümlü havalimanında yakalandı
INTERPOL tarafından aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari R.H.K., Çukurova Uluslararası Havalimanı'nda yakalandı.
INTERPOL tarafından aranan ve hakkında 9 yıl 7 ay hapis cezası bulunan firari R.H.K., Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Havalimanı Şube Müdürlüğü ekiplerince Çukurova Uluslararası Havalimanı’nda yaptığı çalışmalar sırasında R.H.K.’nin UYAP sorgulamasında Interpol-Europol Daire Başkanlığınca arandığı tespit edildi. Yapılan detaylı incelemede R.H.K. hakkında ‘Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık’ suçlarından 9 ayrı dosyadan toplam 9 yıl 7 ay hapis ve 82 bin 500 TL para cezası bulunduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan R.H.K., işlemlerinin ardından cezaevine götürüldü.
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