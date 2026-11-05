Mersin'de kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 91 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Mersin'in Bozyazı ilçesinde kendisinden bir süredir haber alınamayan 91 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.
Merkez Mahallesi Dr. Özenç Öner Sokak'taki 3 katlı binanın 1'inci katında yalnız yaşayan İbrahim Özden'den haber alamayan komşuları durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin evde hareketsiz halde bulduğu Özden'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Özden'in cenazesi, otopsi için Anamur Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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