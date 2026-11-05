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        Silifke'de yangından zarar gören alan yeniden yeşerecek

        Mersin'in Silifke ilçesinde 29 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gören Yeşilovacık Mahallesi'ndeki alanda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği için hazırlıklar sürüyor.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 14:08 Güncelleme:
        Silifke'de yangından zarar gören alan yeniden yeşerecek

        Mersin’in Silifke ilçesinde 29 Temmuz 2026 tarihinde meydana gelen orman yangınında zarar gören Yeşilovacık Mahallesi’ndeki alanda, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği için hazırlıklar sürüyor.

        Etkinlik öncesinde fidan dikilecek alanda arazi hazırlığı çalışmaları yürütülürken, Orman Bölge Müdürlüğü yetkilileri de sahada incelemelerde bulundu.

        Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sinan Saatçı, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Basın ve İletişim Şube Müdürü Abdurrahman Sezer, Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ve işletme şefleri, etkinliğin düzenleneceği alana giderek çalışmaları yerinde inceledi.

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        Hazırlık çalışmaları hakkında Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin’den bilgi alan heyet, etkinlik öncesinde yapılması gereken çalışmaları değerlendirdi.

        11 Kasım Milli Ağaçlandırma Gününde düzenlenecek etkinlikte, orman yangınında zarar gören alanda binlerce fidan toprakla buluşturularak bölgenin yeniden yeşillendirilmesine katkı sağlanacak.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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