Silifke'de yangından zarar gören alan yeniden yeşerecek

Mersin Orman Bölge Müdür Yardımcısı Sinan Saatçı, Ağaçlandırma Şube Müdürü Rıza Güleç, Basın ve İletişim Şube Müdürü Abdurrahman Sezer, Silifke Orman İşletme Müdürü Muharrem Şahin ve işletme şefleri, etkinliğin düzenleneceği alana giderek çalışmaları yerinde inceledi.

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