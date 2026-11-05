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        Mersin'de yolcu minibüsü 5 araca çarptı: 16 yaralı

        MERSİN'in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsünün 5 araca çarptığı kazada 16 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:59 Güncelleme:
        Mersin'de yolcu minibüsü 5 araca çarptı: 16 yaralı

        MERSİN’in Tarsus ilçesinde yolcu minibüsünün 5 araca çarptığı kazada 16 kişi yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, fren sistemindeki arıza nedeniyle kontrolden çıkarak 5 araca çarptı. Kazada yolcu minibüsü ve diğer araçlardaki 16 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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