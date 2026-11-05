Mersin'de 9,93 kilometrelik tramvay hattı için çalışmalar sürüyor

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilmesi planlanan 9,93 kilometrelik M2 Tramvay Hattı için hazırlıklar sürüyor. 11 istasyon ve 1 depo sahasından oluşacak proje kapsamında düzenlenen çalıştayda, hattın teknik, çevresel ve sosyal etkileri ele alındı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kentte ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla planlanan M2 Tramvay Hattı Projesi kapsamında çalıştay düzenledi. Ulaşım Dairesi Başkanlığı öncülüğünde, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Mott MacDonald ve Prota Mühendislik Proje ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. iş birliğiyle gerçekleştirilen çalıştayda, projenin operasyonel ve kurumsal çerçevesi değerlendirildi. Yol güvenliği, erişilebilirlik, hassas kullanıcıların ihtiyaçları, ücretlerin karşılanabilirliği, iş gücü, iş sağlığı ve güvenliği, çevresel ve sosyal etkiler ile saha çalışmalarının ele alındığı toplantıda, projenin hayata geçirilmesine yönelik hazırlıklar görüşüldü.

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9,93 kilometrelik hat 11 istasyondan oluşacak

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan M1 Metro Hattı, T1 Tramvay Hattı, M2 Tramvay Hattı ve Tarsus Tramvay Hatlarının uygulamaya esas kesin projeleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM) tarafından onaylandı. M2 Tramvay Hattı ise Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 2026 yılı Yatırım Programına alındı. Projenin finansmanı için Hazine ve Maliye Bakanlığından uygun görüş bekleniyor.

3 Ocak Kent MeydanıŞehir HastanesiMEŞOT güzergahında planlanan M2 Tramvay Hattı, 9,93 kilometre uzunluğunda olacak. Çift hat olarak projelendirilen tramvay hattında 11 istasyon ve 1 depo sahası bulunacak. 3 Ocak Kent Meydanından başlayacak hat, Mersinli Ahmet Bulvarı ve Mimar Sinan Bulvarı boyunca devam edecek. İstasyonlar arasındaki mesafenin ortalama 600700 metre olması planlanıyor.

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Tramvay projesi uluslararası paydaşlarla değerlendirildi

Çalıştayda EBRD Türkiye Temsilcisi Cem Ocak, Mott MacDonald Sosyal Uzmanı Ece Engin, Mott MacDonald Kıdemli Teknik Uzmanı Daniel Sestak, Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi ve Proje Koordinatörü Serel Büyük, İklim Değişikliği ve Yenilenebilir Enerji Şube Müdürü Dr. Sinan Can, Raylı Sistemler Şube Müdürü Salih Yılmaz ile Yüksek Şehir Plancısı Elif Kızılay sunum gerçekleştirdi.

"Çalıştayda teknik, çevresel ve sosyal konular hakkında fikir paylaşımında bulunduk"

Çalıştayın açılışında konuşan Mersin Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanı Ersan Topçuoğlu, M2 Tramvay Hattı için yürütülen finansman görüşmeleri ve teknik hazırlık süreci hakkında bilgi verdi. EBRD ile gerçekleştirilen kredi görüşmeleri kapsamında teknik, çevresel ve sosyal konularda danışmanlık hizmeti alınması amacıyla Mott MacDonald ile anlaşma sağlandığını belirten Topçuoğlu, "Mott MacDonald ekibi, teknik konularda idaremiz ve EBRD ile koordineli şekilde süreci yürütecek. Çevresel ve sosyal konularda ise firmanın Türkiye ekibi yine idaremiz ve EBRD ile koordinasyon içerisinde çalışmalarını sürdürecek. Çalıştayda teknik, çevresel ve sosyal konular hakkında fikir paylaşımında bulunduk" diyerek emeği geçenlere teşekkür etti.

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"Vahap Başkanımız Mersin halkına konforlu ulaşım sözü vermişti"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Raylı Sistemler Şube Müdürü Salih Yılmaz, tramvay projesinin saha üzerindeki etkilerini değerlendirmek amacıyla uluslararası, ulusal ve yerel paydaşlarla bir araya geldiklerini söyledi. Mersin'in Türkiye'nin hızlı büyüyen şehirlerinden biri olduğunu belirten Yılmaz, toplu taşıma altyapısının geliştirilmesinde raylı sistemlerin önemli bir çözüm olduğunu ifade etti. Tarsus'u da kapsayan toplam 4 projenin AYGM tarafından onaylandığını ve M2 Tramvay Hattının 2026 yılı yatırım programına alındığını hatırlatan Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile dış finansman onay görüşmelerinin sürdüğünü belirtti. Yılmaz, "EBRD ile yürüttüğümüz finansman görüşmelerini hızlı bir şekilde sonuçlandırarak ihale ve yapım aşamasına geçmeyi amaçlıyoruz. Vahap Başkanımızın Mersin halkına, ulaşım ağını raylı sistemler üzerine yoğunlaştırmak ve vatandaşlarımızı konforlu bir ulaşıma kavuşturmak üzerine verdiği bir söz vardı. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza ve hizmetlerimize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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"Bir an önce hayata geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız"

Mott MacDonald Sosyal Uzmanı Ece Engin, Mersin'de artan nüfusla birlikte ulaşım ihtiyacının da büyüdüğünü belirterek, projenin kent ulaşımına önemli katkılar sunmasının beklendiğini söyledi. Büyükşehir Belediyesinin doğa dostu otobüs alım süreçlerinde de yer aldıklarını aktaran Engin, Mersinlilerin raylı sistemleri heyecanla beklediğini ifade etti. Engin, "Umuyoruz ki Mersin’e faydalı bir proje olacak ve artan nüfusun, artan ihtiyaçların karşılanmasına önemli katkı sunacak. Bu tür çalıştaylar, belediyenin tüm birimlerinin entegre şekilde çalışabilmesi açısından güzel bir imkan sağlıyor. Hafta boyunca Mersin’de çeşitli paydaşlarla görüşmeler gerçekleştireceğiz. Umarım Mersin için çok güzel bir proje olur. Bir an önce hayata geçmesi için elimizden gelen her şeyi yapmaya çalışacağız" dedi.

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"MEŞOT ve Şehir Hastanesinden kent merkezine ulaşım 1520 dakika olacak"

Mott MacDonald Kıdemli Teknik Uzmanı Daniel Sestak, tramvay hattının ulaşım yoğunluğunun yüksek olduğu bir güzergahta planlandığını belirterek, "MEŞOT ve Şehir Hastanesi’nden kent merkezine ulaşımın 1520 dakika içerisinde, hızlı ve güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Tramvay, trafiğe takılmadan ilerleyebilen bir toplu ulaşım modeli olduğu için güvenli ulaşımı da bu şekilde sağlamayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Ayrıca veri toplama, saha çalışmaları ve toplumsal cinsiyet etki değerlendirmesi gibi konuların ele alındığı çalıştay, sunumların ardından gerçekleştirilen saha gezisiyle devam etti.