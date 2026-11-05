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        Tarsus'ta freni boşalan minibüs 5 araca çarptı: 16 yaralı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde freni boşalan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 10:52 Güncelleme:
        Tarsus'ta freni boşalan minibüs 5 araca çarptı: 16 yaralı

        Mersin’in Tarsus ilçesinde freni boşalan yolcu minibüsünün 5 araca çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 16 kişi hafif yaralandı.

        Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Cetvel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi.

        Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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        Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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