Tarsus'ta freni boşalan minibüs 5 araca çarptı: 16 yaralı

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kazada 16 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, Gaziler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde, Cetvel Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.Y. idaresindeki 33 HO 5085 plakalı yolcu minibüsü, iddiaya göre freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı. Sürücüsünün durduramadığı minibüs, 5 araca çarparak durabildi.

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