Tarsus, 5. Uluslararası Tarsus Festivaline hazırlanıyor

Mersin'in Tarsus ilçesinde 68 Kasım tarihleri arasında düzenlenecek 5. Uluslararası Tarsus Festivali, 3 gün boyunca konserler, gastronomi gösterileri, söyleşiler, sergiler ve çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlayacak. Festival kapsamında dört kıtadan sanatçılar Tarsus'ta buluşacak.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, ‘Tarihin İzinde, Efsaneler İçinde’ sloganıyla düzenlenecek 5. Uluslararası Tarsus Festivali için hazırlıklar sürüyor. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilecek festivalde konserler, gastronomi gösterileri, söyleşiler, çocuk atölyeleri, dans gösterileri, sergiler ve sokak etkinlikleri düzenlenecek. Festivalin açılış korteji, 6 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Cetvel Köprüsü'nde (Aznakay Parkı önü) başlayacak.

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İlk gün kortej, gastronomi ve konserler düzenlenecek

Festivalin ilk günü olan 6 Kasım Cuma günü, TADEKA Binasında tiyatro ve drama atölyeleri gerçekleştirilecek. St. Paul Meydanında kukla yapımı atölyesinin ardından MasterChef yarışmacılarından Şef Akın Kızıltaş, gastronomi gösterisi sunacak. Yarenlik Alanında ise Ukrayna, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Özbekistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu dans gösterileri gerçekleştirecek.

Tarsus Müzesinde yazar Kürşat Başar, ‘Edebiyat Neye Yarar?’ başlıklı söyleşide katılımcılarla buluşacak. Saat 17.00'de düzenlenecek kortejin ardından Yarenlik Alanında DJ Lider Çelik, KKTC Grup Retro ve Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası sahne alacak.

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İkinci gün gastronomi ve kültür etkinlikleriyle devam edecek

Festivalin ikinci günü olan 7 Kasım Cumartesi günü, Kültür Parkta çocuklar ve gençlere yönelik interaktif oyunlar ile atölyeler düzenlenecek. Saat 16.30'da ‘Dünyanın Eski Zamanlarında’ adlı çocuk oyunu sahnelenecek. St. Paul Meydanında ise MasterChef şefleri Barış Kaya ve Kıvanç Karadeniz gastronomi gösterileri gerçekleştirecek.

Tarsus Müzesinde ‘Bölgesel Bir Kültürel Gelecek Vizyonu ve Ütopyası Üzerine’ konulu panel düzenlenecek. Cansu Daloğlu'nun piyano dinletisi eşliğinde ‘İz ve Müzik’ söyleşisi gerçekleştirilecek. Kubat Paşa Medresesi'nde Prof. Dr. Deniz Kaplan, ‘Tarsus'tan Namrun'a başlıklı söyleşide katılımcılarla buluşurken, Esin Erkoç da yöresel yemekler üzerine konuşacak.

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Gün boyunca Yarenlik Alanında uluslararası dans gösterileri devam edecek. Saat 19.00'da ise Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Müziği Orkestrası konser verecek.

Son gün yapay zeka ve yöresel kültür konuşulacak

Festivalin son günü olan 8 Kasım Pazar günü, St. Paul Meydanında Şef Zafer Kayrak ve MasterChef Şef Esra Tokelli gastronomi gösterileri sunacak. Tarsus Müzesinde Ozan Sihay, ‘Üretken Yapay Zeka’ konulu söyleşi gerçekleştirecek. Saniye Bencik Kangal ise ‘Ergenlik Kapıyı Çarpınca’ başlıklı söyleşide ebeveynlerle bir araya gelecek.

Kubat Paşa Medresesi'nde Ali Rıza Demir, ‘Kilikya Yolu’ üzerine söyleşi yapacak. Öğretim Görevlisi Çiğdem Taştepe de ‘Tarsus'a Ait Yöresel Desenler’ başlıklı etkinlikte katılımcılara bilgi verecek. Yarenlik Alanında uluslararası dans gösterileri devam ederken, Rus Avangart ekibi de sahne alacak. Festival, KKTC Grup Retro'nun konseriyle sona erecek.

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Festival boyunca sergiler ve üretici stantları kurulacak

‘Kasımda Tarsus başkadır’ temasıyla gerçekleştirilecek festival kapsamında kentin farklı noktalarında sergiler ve çeşitli etkinlikler düzenlenecek. TADEKA Binası, Çukurova Sanayi İşletmeleri Sergi Salonu, Misakı Milli Binası ve Tarsu AVM'de sulu boya, fotoğraf ve karma resim sergileri ziyaretçilere açık olacak.

Kubat Paşa Meydanında SlowFood Yeryüzü Pazarı, Kırkkaşık Bedesteni önünde Ekolojik Pazar ve Kaymakamlık karşısında Üretici Kadın Stantları kurulacak. Geleneksel ve kaybolmaya yüz tutmuş Tarsus lezzetleri de festival boyunca ziyaretçilere sunulacak.