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        Akdeniz'de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

        Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hakİş Mersin İl Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:22 Güncelleme:
        Akdeniz'de kan bağışı kampanyasına yoğun ilgi

        Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediyesi ile Hakİş Mersin İl Başkanlığı işbirliğinde düzenlenen Kızılay Kan Bağışı Kampanyasına belediye personeli ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

        Akdeniz Belediyesi ile Hakİş Mersin İl Başkanlığı tarafından kan bağışının önemine dikkat çekmek ve Kızılay’ın kan stoklarına katkı sağlamak amacıyla düzenlenen kampanya, belediyenin ana hizmet binası bahçesinde gerçekleştirildi. Gün boyunca devam eden kampanyada belediye personeli ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

        Kampanyaya katılan Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Murat Beşikci, Hakİş Mersin İl Başkanı Mehmet Yüce, Kızılay Mersin Şube Başkanı Lütfi Parıltı ve AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Mahsum Sevimli ile birlikte bağışçılarla bir araya geldi.

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        "Bir bağış 3 insanın hayatını kurtarabilir"

        Kan bağışının sürekli bir ihtiyaç olduğunu belirten Beşikci, kanın yapay olarak üretilemediğini ve belirli bir raf ömrünün bulunduğunu söyledi. Kan bağışında bulunan vatandaşlar ile belediye personeline duyarlılıklarından dolayı teşekkür eden Beşikci, tek bir kan bağışının 3 kişinin hayatının kurtarılmasına vesile olabileceğine dikkat çekti.

        Beşikci, kan bağışının hayat kurtaran önemli bir dayanışma örneği olduğunu vurgulayarak, vatandaşları düzenli olarak kan bağışında bulunmaya davet etti.

        Kızılay’dan düzenli bağış çağrısı

        Kampanya kapsamında gün boyunca kan bağışları kabul edilirken, Kızılay yetkilileri de kan ihtiyacının karşılanabilmesi için düzenli bağışın önemine dikkat çekti. Yetkililer, sağlığı uygun olan vatandaşları kan bağışında bulunmaya çağırdı.

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        Kampanya, toplumsal dayanışma ve gönüllülüğün güzel bir örneği olarak gerçekleştirildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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