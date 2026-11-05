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        Tarsus Belediyesinden üreticilere 5 bin Sarıulak zeytin fidanı desteği

        Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda üreticilere 5 bin Sarıulak zeytin fidanı desteği verilmesi, nekropol alanındaki kurtarma kazısına belediye desteği sağlanması ve +1 Engelsiz Eğitim Merkezindeki ortak hizmet protokolünün yenilenmesi kararlaştırıldı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 11:59 Güncelleme:
        Tarsus Belediyesinden üreticilere 5 bin Sarıulak zeytin fidanı desteği

        Tarsus Belediyesi Kasım Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda üreticilere 5 bin Sarıulak zeytin fidanı desteği verilmesi, nekropol alanındaki kurtarma kazısına belediye desteği sağlanması ve +1 Engelsiz Eğitim Merkezindeki ortak hizmet protokolünün yenilenmesi kararlaştırıldı.

        Mecliste ayrıca Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında yürütülen proje çerçevesinde 11 katılımcının 15 Aralık 2026 tarihlerinde Polonya'ya çalışma ziyareti gerçekleştirmesi oy birliğiyle kabul edildi. +1 Engelsiz Eğitim Merkezinde Tarsus Otizm Derneği ile yürütülen ortak hizmet projesinin 3 yıl daha sürdürülmesi ve protokolü imzalamak üzere Başkan Ali Boltaç'a yetki verilmesi de oy birliğiyle kabul edildi.

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        Kızılmurat ve Şehitkerim mahallelerindeki iki bölgenin 'İçkili Yerler Bölgesi' krokisine eklenmesine ilişkin talepler ise oy çokluğuyla kabul edildi. Başkan Boltaç, Kızılmurat Mahallesi'ndeki başvurunun birinci derece yakınını ilgilendirmesi nedeniyle görüşme ve oylama sürecinde başkanlık görevini başkanvekiline devretti. Boltaç, krokiye ekleme kararının doğrudan ruhsat verilmesi anlamına gelmediğini, başvuruların ilgili birimlerce ayrıca değerlendirileceğini belirtti.

        Nekropol alanına kazı desteği

        Kleopatra Meydanı yanında bulunan nekropol alanında gerçekleştirilecek kurtarma kazısı için Mersin İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Tarsus Müze Müdürlüğü ile ortak hizmet protokolü yapılması kararlaştırıldı. Kazı çalışmalarına belediye tarafından personel, ekipman ve gerektiğinde maddi destek sağlanacak.

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        Üreticilere 5 bin Sarıulak fidanı

        Tarsus'un coğrafi işaretli Sarıulak zeytinini yaygınlaştırmak amacıyla üreticilere 5 bin zeytin fidanı dağıtılması da meclisten oy birliğiyle geçti. Tarsus'ta ikamet eden ve en az 250 metrekare arazisi bulunan üreticiler, 10 ila 50 fidan için başvurabilecek.

        Başkan Boltaç, fidanların toprakla buluşturulmasının önemine dikkat çekerek, "Bir zeytin fidanı veriyorsak bunun toprakla buluştuğundan emin olmamız gerekiyor" dedi.

        Toplantıda kentte etkili olan şiddetli yağışlara da değinen Boltaç, su baskınlarından etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Can kaybı yaşanmamasının en büyük teselli olduğunu ifade eden Boltaç, çalışmalara katılan belediye ekipleri ile Mersin Büyükşehir Belediyesi, MESKİ, AFAD, itfaiye ve emniyet ekiplerine teşekkür etti.

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        Tarsus'un il olması çağrısı

        Yeni Parti'ye katılımının ardından mecliste açıklama yapan Boltaç, siyasi görüş ve parti üyelikleri farklı olsa da ortak sorumluluğun Tarsus'a hizmet etmek olduğunu söyledi.

        Tarsus'un il olması konusunda da çağrıda bulunan Boltaç, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye desteği dolayısıyla teşekkür ederek siyasi partiler, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının Ankara'ya birlikte gitmesi gerektiğini belirtti. Boltaç, "Tarsus için bir çivi çakılacaksa hep birlikte hareket etmeliyiz" ifadelerini kullandı.

        Boltaç ayrıca 68 Kasım tarihlerinde düzenlenecek 5. Uluslararası Tarsus Festivali'ne vatandaşları davet etti. Festivalin kent ekonomisi, esnaf ve Tarsus'un tanıtımına katkı sağlayacağını belirten Boltaç, festival kapsamında 6 Kasım Cuma günü saat 17.00'de Aznakay Parkından başlayacak kortej yürüyüşüne katılacağını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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