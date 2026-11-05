Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş şehit ailesini ziyaret etti
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memuru Güngör Uğur'un ailesini ziyaret etti.
Giriş: 05.11.2026 - 12:40 Güncelleme:
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, şehit polis memuru Güngör Uğur'un ailesini ziyaret etti.
Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 1996 yılında Şırnak'ta şehit olan Uğur'un ailesiyle bir araya geldi.
Aile ile sohbet eden Aktaş, şehide Allah'tan rahmet diledi.
Aktaş, şehit Uğur'un hatırasını daima gönüllerinde yaşatacaklarını ifade etti.
Ziyarette şehitler için dua okundu.
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