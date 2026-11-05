Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş şehit ailesini ziyaret etti

Aile ile sohbet eden Aktaş, şehide Allah'tan rahmet diledi.

Aktaş ve eşi Nuray Aktaş, 1996 yılında Şırnak'ta şehit olan Uğur'un ailesiyle bir araya geldi.

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