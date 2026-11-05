Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.
Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda plakası öğrenilemeyen M.Y. idaresindeki yolcu minibüsünün freni seyir halindeyken arızalandı.
Kontrolden çıkan yolcu minibüsü 5 araca çarparak durabildi.
Kazada yolcu minibüsü ile araçlardaki 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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