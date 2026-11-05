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        Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.11.2026 - 12:17 Güncelleme:
        Mersin'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 14 kişi yaralandı

        Mersin'in Tarsus ilçesinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 14 kişi yaralandı.

        Gaziler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda plakası öğrenilemeyen M.Y. idaresindeki yolcu minibüsünün freni seyir halindeyken arızalandı.

        Kontrolden çıkan yolcu minibüsü 5 araca çarparak durabildi.

        Kazada yolcu minibüsü ile araçlardaki 14 kişi yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Mersin haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Mersin Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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