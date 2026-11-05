Mersin'de bölgesel tarımsal Ar-Ge çalıştayı düzenlendi

Mersin Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Nihal Denli çalıştayda yaptığı konuşmada," Tarımsal üretim ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda milli bir güvenlik konusudur. Bölgesel ArGe yaklaşımı bir tercih değil, zorunluluktur" dedi.

Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta meyvecilik, bağcılık, sebzecilik, süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler, toprak su kaynakları ve arıcılık konularında çalışmalar yapan Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü'nde 'Çok Disiplinli Tarımsal ArGe' teması başlığı altında bölgesel tarımsal ArGe çalıştayı gerçekleştirildi. Farklı disiplinlerin bir araya gelerek kaynakların daha etkin ve verimli nasıl kullanılabileceği, işbirliğinin önündeki engeller ve çözümler üzerine odaklanılan çalıştayda Erdemli Kaymakamı Aydın Tetikoğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ ile Enstitü Müdürü Dr. Nihal Denli'nin yanı sıra çok sayıda katılımcı yer aldı.

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Protokol üyelerinin konuşmasının ardından Enstitü Müdürü Dr. Nihal Denli, ArGe çalışmaları hakkında bilgi verdi. Denli," Bildiğiniz üzere dünya iklim değişikliği, nüfus artışı, su kaynaklarının azalması ve küresel tedarik zinciri krizleri gibi devasa sınavlarla karşı karşıya. Bu sınamalar karşısında net bir biçimde gördük ki tarımsal üretim ekonomik faaliyet değil, aynı zamanda milli bir güvenlik konusudur. Gıda güvenliğinin temel kalkınma anahtarı olduğunu, geleneksel yöntemlerle üretimi gerçekleştirirken onu en güncel bilimsel veriler ve teknolojiyle buluşturmaktan geçmektedir" diye konuştu.

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"Bölgesel ArGe yaklaşımı bir tercih değil, zorunluluktur"

Her bölgenin kendine has bir mikro klima, toprak yapısı, su potansiyeli ve üretim türü olduğuna dikkat çeken Denli," Dolayısıyla tarımda tek bir tip çözümün her yerde aynı sonucu vermesini bekleyemeyiz. İşte bu yüzden bölgesel ArGe yaklaşımı bir tercih değil, zorunluluktur. Bölgemizin sunduğu eşsiz tarımsal potansiyeli en yüksek verimlilikle değerlendirmek kuraklığa, hastalığa karşı dirençli yeni çeşitlerin geliştirilmesi, akıllı ve hassas tarım teknolojilerinin üretim sistemimize entegre edilmesi, su ve toprak kaynaklarımızın sürdürülebilir biçimde korunması ve katma değeri yüksek pazarlanabilir tarımsal ürün oluşturulmasıyla mümkündür. Bu hedeflere ulaşmanın tek yolu ise üniversiteler, araştırma kurumlarında üretilen bilgi birikimini sektörün tüm paydaşlarıyla harmanlanarak üreticiye nakledilmesidir. Bu çalıştay tam da bu akademik bilgi ve birikimi sahaya aktarma anlamında tüm paydaşların bir araya geldiği çok değerli bir platformdur" diye konuştu.

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Çalıştay da çeşitli alanlarda sunumlar yapılırken meyvecilik, sebzecilik, süs bitkileri ve gıda teknolojisi grupları da oluşturularak görüşmeler gerçekleştirildi.