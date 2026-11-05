Akdeniz'in parklarında bakım ve yenileme çalışmaları sürüyor
Mersin'in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Mersin’in Akdeniz ilçesinde belediye ekipleri, merkez ve kırsal mahallelerde bulunan park, bahçe ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürüyor.
Akdeniz Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların dinlenmek, nefes almak ve aileleriyle vakit geçirmek amacıyla kullandığı parkların daha güvenli ve kullanışlı hale getirilmesi amacıyla çalışma yürütüyor. İlçe genelindeki parklar hazırlanan plan ve program doğrultusunda ekipler tarafından tek tek kontrol ediliyor.
Çalışmalar kapsamında onlarca parkta peyzaj düzenlemesi yapılırken, ihtiyaç duyulan alanlardaki çocuk oyun grupları, oturma grupları ve aydınlatma sistemleri de elden geçiriliyor. Kullanılamayacak durumdaki oyun ve spor aletleri ile bank ve çöp kutuları onarılıyor veya yenileriyle değiştiriliyor.
Ekipler ayrıca parklarda temizlik ve boyama çalışmaları gerçekleştirirken, elektrik ve aydınlatma sistemlerinde yaşanan sorunları da gideriyor. Yeşil alanlarda ise budama ve ot biçme çalışmaları yapılıyor.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin, merkezkırsal mahalle ayrımı yapmadan ihtiyaç bulunan tüm park ve yeşil alanlarda bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına devam edeceği bildirildi.
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