Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş'ın mahalle ziyareti sürüyor
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Giriş: 05.11.2026 - 13:27 Güncelleme:
Mersin İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, mahalle ziyaretinde vatandaşlarla bir araya geldi.
Aktaş, programı kapsamında Toroslar ilçesi Sağlık Mahallesi'ni ziyaret etti.
Mahalle muhtarı Ayşe Şen ile görüşen Aktaş, ardından esnaf ziyaretinde bulundu.
Aktaş, bir araya geldiği vatandaşlarla da sohbet etti.
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